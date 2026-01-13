МОК объяснил разницу в подходе к санкциям в отношении России и США

МОК заявил, что санкции в отношении России и США нельзя ставить в один ряд

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил разницу в подходе к санкциям в отношении России и США. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации заявили, что санкции против Олимпийского комитета России связаны с решением включить в свою структуру олимпийские комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В МОК подчеркнули, что даже с учетом военной операции Вашингтона в Венесуэле ситуации США и России нельзя ставить в один ряд применительно к олимпийским санкциям.

3 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для суда в США. В рамках той же операции американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и других регионах страны.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.