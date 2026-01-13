Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:25, 13 января 2026Силовые структуры

Муж россиянки оказался сталкером

Житель Магадана 1,5 года тайно следил за женой, его поймала ФСБ и отдала под суд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Житель Магадана полтора года тайно следил за собственной женой, но его разоблачили сотрудники ФСБ России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в январе 2024 года 36-летний мужчина на маркетплейсе приобрел специальное техническое средство для негласного контроля за перемещением автомобиля и негласного получения акустической информации. Он установил прослушивающее устройство в машине супруги и более полутора лет тайно следил за ней.

Сталкера выявили оперативники российской спецслужбы. Его обвинили в совершении преступления по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, обвиняемый предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку, в которую была встроена камера. Он использовал ее на экзамене по правилам дорожного движения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Мировые цены на серебро достигли максимума

    Случайно выбившим зуб россиянам назвали меры экстренной самопомощи

    Военкор Руденко назвал Сырского дураком из-за его заявления о планах России в Одессе

    Такси с наркотиками в Москве попало на видео

    Соведущий Малышевой провалился под лед и отморозил ногу

    Военкор раскрыл цель ударов по Киеву

    Уничтоживший десятки бойцов ВСУ удар «Искандера» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok