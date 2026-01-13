Муж россиянки оказался сталкером

Житель Магадана 1,5 года тайно следил за женой, его поймала ФСБ и отдала под суд

Житель Магадана полтора года тайно следил за собственной женой, но его разоблачили сотрудники ФСБ России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в январе 2024 года 36-летний мужчина на маркетплейсе приобрел специальное техническое средство для негласного контроля за перемещением автомобиля и негласного получения акустической информации. Он установил прослушивающее устройство в машине супруги и более полутора лет тайно следил за ней.

Сталкера выявили оперативники российской спецслужбы. Его обвинили в совершении преступления по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, обвиняемый предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку, в которую была встроена камера. Он использовал ее на экзамене по правилам дорожного движения.