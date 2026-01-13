На звезду фильма «Один дома» завели уголовное дело

На актера Говарда Стерна завели уголовное дело из-за склонения к проституции

В отношении звезды фильма «Один дома» Говарда Стерна завели уголовное дело из-за склонения к проституции. Об этом пишет TMZ.

Американский актер, исполнивший роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в знаменитой франшизе, предстанет перед судом в Калифорнии. Сообщается, что ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере тысячи долларов.

Инцидент произошел 10 декабря 2025 года. 68-летний актер находился в отеле в Камарило и хотел договориться с проституткой о совместном времяпровождении. В планы Стерна вмешалась полиция, его обвинили в склонении к проституции.

Ранее американского актера и обладателя премии «Эмми» Тимоти Басфилда обвинили в сексуальном насилии над детьми. Уточнялось, что речь шла домогательствах к двум мальчикам, которые были коллегами артиста по съемочной площадке.