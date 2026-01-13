Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает Sports.
Аналитики считают Энцо Мареску, уволенного из лондонского «Челси» 1 января, главным фаворитом на пост тренера «Реала» после ухода Хаби Алонсо. Он лидирует с коэффициентом 3,00. Немец Юрген Клопп занимает второе место с коэффициентом 5,00, а француз Зинедин Зидан идет третьим с коэффициентом 7,00.
12 января мадридский «Реал» объявил об увольнении испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Альваро Арбелоа.
Алонсо возглавил команду в мае 2025 года. Его контракт был рассчитан до июня 2028-го.