Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

Букмекеры назвали Энцо Мареску фаворитом на пост главного тренера «Реала»

Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает Sports.

Аналитики считают Энцо Мареску, уволенного из лондонского «Челси» 1 января, главным фаворитом на пост тренера «Реала» после ухода Хаби Алонсо. Он лидирует с коэффициентом 3,00. Немец Юрген Клопп занимает второе место с коэффициентом 5,00, а француз Зинедин Зидан идет третьим с коэффициентом 7,00.

12 января мадридский «Реал» объявил об увольнении испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Альваро Арбелоа.

Алонсо возглавил команду в мае 2025 года. Его контракт был рассчитан до июня 2028-го.

