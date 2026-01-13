Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:58, 13 января 2026Спорт

Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

Букмекеры назвали Энцо Мареску фаворитом на пост главного тренера «Реала»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Klein / Reuters

Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает Sports.

Аналитики считают Энцо Мареску, уволенного из лондонского «Челси» 1 января, главным фаворитом на пост тренера «Реала» после ухода Хаби Алонсо. Он лидирует с коэффициентом 3,00. Немец Юрген Клопп занимает второе место с коэффициентом 5,00, а француз Зинедин Зидан идет третьим с коэффициентом 7,00.

12 января мадридский «Реал» объявил об увольнении испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Альваро Арбелоа.

Алонсо возглавил команду в мае 2025 года. Его контракт был рассчитан до июня 2028-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Соловьева о новой СВО вызвали возмущение в Армении и Узбекистане. Почему ведущий столкнулся с резкой критикой в свой адрес?

    «Жалобы "в никуда" редко дают эффект». Куда и как лучше жаловаться на плохую уборку снега

    Как увеличить отпускные. Пять простых и законных способов

    Путин передал под временное управление активы еще двух западных компаний

    Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером из-за ошибки диспетчера

    Россияне назвали любимые города для поездок на праздники

    Инспекторам ГИБДД упростят оформление нарушителей

    В Совфеде назвали условие для возобновления диалога России с Европой

    В доме экс-члена одной из самых известных российских ОПГ обнаружили наркогостиницу

    Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok