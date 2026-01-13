Реклама

13:39, 13 января 2026

Названа предварительная причина распространения инфекции в роддоме Новокузнецка

Mash: Роддом в Новокузнецке не оповещал Роспотребнадзор о вирусных инфекциях
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Администрация ГКБ №1 в Новокузнецке не передавала в Роспотребнадзор извещения о вирусных инфекциях. Это могло стать причиной распространения заболеваний среди новорожденных и матерей, пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что роддом вовремя не передал 32 экстренных извещения. Информацию внесли Единую информационно-аналитическую систему Роспотребнадзора только через 12 дней после постановки диагноза. За это время обстановка в учреждении могла ухудшиться.

Известно, что организация неоднократно получала предостережения.

Сообщения о массовой смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка появились утром 13 января. Предположительно, причиной произошедшего могла стать острая респираторная инфекция.

