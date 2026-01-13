Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:54, 13 января 2026Бывший СССР

Некоторые жители Украины обрадовались удару «Орешником» по Львову

РИА Новости: Жители центральной Украины обрадовались удару «Орешником» по Львову
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жители Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева положительно восприняли удар ракетного комплекса средней дальности «Орешник» по целям под Львовом на западе Украины. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье в Херсоне.

По данным источника, удар «Орешником» по цели, находившейся рядом со Львовом, вызвал бурную реакцию среди украинцев. Сообщается, что боевые действия, как правило, идут на юго-востоке Украины, однако удар под Львовом стал сильной атакой по негласной столице западной части страны.

«Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что, мол, наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот бандеровский нарратив на юго-востоке», — заявил источник в подполье.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате удара «Орешника» по Львову, нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По информации ведомства, на этом заводе собирали украинские дроны для ударов по России, обслуживали самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе переданные Западом F-16 и МиГ-29.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия запустила рекордное за ночь количество «Искандеров» по Украине. Что стало целями удара?

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Стало известно об атаке на крупнейшие ГЭС Украины

    Китай опередил Европу в закупках у «Газпрома»

    У финалистки популярного телешоу случился выкидыш

    Панарин установил рекорд «Рейнджерс»

    Аномальные снегопады в Москве объяснили

    Бездыханного туриста нашли на яхте у популярного курорта Азии

    На Западе предупредили о приближении к ядерной войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok