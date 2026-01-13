Некоторые жители Украины обрадовались удару «Орешником» по Львову

РИА Новости: Жители центральной Украины обрадовались удару «Орешником» по Львову

Жители Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева положительно восприняли удар ракетного комплекса средней дальности «Орешник» по целям под Львовом на западе Украины. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье в Херсоне.

По данным источника, удар «Орешником» по цели, находившейся рядом со Львовом, вызвал бурную реакцию среди украинцев. Сообщается, что боевые действия, как правило, идут на юго-востоке Украины, однако удар под Львовом стал сильной атакой по негласной столице западной части страны.

«Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что, мол, наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот бандеровский нарратив на юго-востоке», — заявил источник в подполье.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате удара «Орешника» по Львову, нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По информации ведомства, на этом заводе собирали украинские дроны для ударов по России, обслуживали самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе переданные Западом F-16 и МиГ-29.