Новый тренер «Спартака» объяснил решение принять предложение клуба

Новый тренер «Спартака» Карседо: Принял предложение клуба не из-за денег

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил решение принять предложение красно-белых. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, это не было вопросом денег. «Предложение "Пафоса" тоже было очень хорошим, но дело в проекте. Мы знаем историю, фанатов, насколько "Спартак" — большой клуб», — заявил Карседо.

Испанец был назначен главным тренером «Спартака» 5 января. До этого Карседо тренировал кипрский «Пафос».

Испанский тренер уже работал в «Спартаке» в 2012 году. Тогда он был помощником главного тренера Унаи Эмери.