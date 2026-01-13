Реклама

13:59, 13 января 2026Россия

Отец погибшего в новокузнецком роддоме младенца рассказал о трагедии

Отцу погибшего в роддоме Новокузнецка младенца сначала говорили, что он здоров
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В роддоме Новокузнецка погибли несколько новорожденных. Отец одного из младенцев рассказал о трагедии. Его цитирует «Царьград».

По словам мужчины, после родов с ним связались работники роддома. Они убедили его, что с матерью и ребенком все хорошо, а малыш родился здоровым. Однако вечером того же дня ему сообщили о гибели ребенка.

В акушерском стационаре больницы Новокузнецка в новогодние праздники не выжили девять младенцев. Об этом стало известно 13 января. Возможной причиной смерти называлась острая респираторная инфекция.

По информации Минздрава Кузбасса, у младенцев выявили тяжелую внутриутробную инфекцию.

Кроме того, сообщалось, что некоторые работники учреждения были больны. Как отметила врач клинической лабораторной диагностики, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич, заболевание медперсонала могло стать причиной тяжелых исходов у новорожденных. Даже легкие ОРВИ могут оказаться смертельны для новорожденных, добавила она.

