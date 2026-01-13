Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:25, 13 января 2026Спорт

Оценены шансы Хаби Алонсо возглавить «Ливерпуль»

Букмекеры назвали Хаби Алонсо фаворитом на пост главного тренера «Ливерпуля»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Букмекеры оценили шансы испанца Хаби Алонсо возглавить английский «Ливерпуль». Об этом сообщает Sports.

Аналитики считают, что Алонсо — главный фаворит на пост тренера «Ливерпуля» после неожиданного ухода из «Реала». На Алонсо дают коэффициент 2,25 как на следующего наставника «Ливерпуля» вместо Арне Слота. Юрген Клопп, ранее покинувший «Ливерпуль», идет вторым с коэффициентом 6,50, а Луис Энрике из ПСЖ — третьим с коэффициентом 7,00.

12 января мадридский «Реал» объявил об увольнении испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Альваро Арбелоа.

Алонсо возглавил команду в мае 2025 года. Его контракт был рассчитан до июня 2028-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Трое жителей одного российского города не забрали выигранные полмиллиарда

    Зеленский отреагировал на российские удары

    Более 100 бойцов ВСУ пропали после вступления в «Азов»

    В Раде заговорили о необходимости эвакуировать жителей Киева

    Оценены шансы Хаби Алонсо возглавить «Ливерпуль»

    Законодатели США создали законопроект о защите Гренландии от Трампа

    Генсек НАТО сменил цель Киева в конфликте с победы на выживание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok