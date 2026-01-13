Получившие нейтральный статус российские прыгуны на лыжах с трамплина пропустят ОИ

Получившие нейтральный статус прыгуны на лыжах из России пропустят ОИ

Российские прыгуны на лыжах с трамплина не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Евгений Плехов.

По его словам, это произошло из-за отказа спортсменам в выдаче виз. «Появилась информация о том, что нам визы дадут не раньше 22-23 января. Пройти проверку инвентаря можно было только в Европе, но мы туда попасть не смогли», — заявил Плехов.

31 декабря сообщалось, что российские прыгуны с трамплина Даниил Садреев и Михаил Назаров, имеющие нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, пропустят все этапы «Турне четырех трамплинов», которое является квалификационным турниром к Олимпиаде-2026. Спортсменам отказались выдавать визы.

В начале декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам.