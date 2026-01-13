Реклама

Экономика
19:05, 13 января 2026Экономика

Путин передал под временное управление активы еще двух западных компаний

Путин утвердил передачу под временное управление активов Rockwool и Canpack
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российских активов еще двух западных компаний — датской Rockwool и польско-американской Canpack. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Речь идет о дочерних структурах вышеуказанных компаний. Датской фирме, производящей теплоизоляционные материалы из каменной ваты, до недавнего времени принадлежали четыре промплощадки — в Московской области, Выборге, Троицке и Татарстане. Эти активы перешли под временное управление компании «Развитие строительных активов» (РСА). Ей отошли 100 процентов в уставном капитале ООО «Роквул» и 68 процентов — в ООО «Роквул — Волга».

Корпорация «Стальинвест», в свою очередь, получила под временный контроль ООО «Кэн-пак» и «Кэн-пак - завод упаковки». На площадках Canpack в России выпускается алюминиевая тара, в том числе банки для напитков.

Передача под временное управление активов западных компаний стала распространенной практикой в России после начала боевых действий на Украине. Эта схема применялась в отношении компаний из различных отраслей. Например, активы французского газового гиганта Air Liquide достались на временной основе ООО «М-Логистика», а доля финской Fortum в «Челябэнергоремонте» перешла Росимуществу. Подобного рода кейсы, отмечают эксперты, могут негативно сказаться на инвестиционном климате в России. С учетом рисков потери вложений иностранные инвесторы предпочтут вкладываться в более безопасные рынки.

