Работник аэропорта чуть не остался в грузовом отсеке самолета и был спасен пассажирами

Работник аэропорта был спасен из грузового отсека самолета за минуты до взлета
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Работник аэропорта чуть не остался в грузовом отсеке самолета Air Canada Rouge и был спасен пассажирами рейса за несколько минут до взлета. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 13 января в аэропорту Торонто. Сообщается, что перед взлетом пассажиры, которые сидели в хвостовой части самолета, услышали крики и стуки, доносившиеся из багажного отделения. Некоторые из них испугались и вызвали полицию, а также сообщили экипажу о проблеме.

Позже командир авиасудна сообщил пассажирам, что в багажном отделении оказался заблокирован грузчик. Авиакомпания Air Canada Rounge опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что «двери отсека случайно закрылись, когда внутри находился сотрудник наземной службы». Также сообщается, что в результате инцидента грузчик не пострадал.

Ранее пассажирский самолет застрял в снегу в московском аэропорту Домодедово. Инцидент попал на видео.

