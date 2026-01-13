Раскрыты подробности о техническом оснащении роддома после массовой смерти младенцев

Shot: Роддому в Новокузнецке выделяли 50 миллионов рублей на новое оборудование

Осенью 2025 года роддому в Новокузнецке, где произошла массовая смерть младенцев, выделяли 50 миллионов рублей на закупку нового оборудования. Подробности о техническом оснащении медицинской организации раскрыл Shot в Telegram.

По данным канала, речь идет о шести аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и восьми реанимационных комплексах для новорожденных и недоношенных детей. Техника помогает измерять дыхательные объемы и минутную вентиляцию легких у недоношенных младенцев, что позволяет выхаживать их.

При этом, как утверждает Shot, в больнице продолжали работать на старом оборудовании. А роженицы жаловались на использование запрещенного в России приема — давления на живот — для ускорения родового процесса.

О трагедии в российском роддоме стало известно 13 января. Сообщалось, что не выжили девять новорожденных. Рожавшие в Новокузнецке несколько лет назад россиянки рассказали о переполненных палатах, а также обвинили врачей в занесении инфекции.