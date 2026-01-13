Реклама

15:40, 13 января 2026Авто

Российскому авторынку спрогнозировали застой

«Автостат» спрогнозировал нулевой прирост продаж машин в России в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам 2026 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России окажутся примерно на том же уровне, что и в 2025-м. Базовый прогноз «Автостата» представил исполнительный директор аналитического агентства Сергей Удалов, его слова приводит «Интерфакс».

Застою на внутреннем авторынке будут способствовать геополитические риски и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, пояснил он. «Эти факторы определяются не какими-то рыночными историями», — заявил Удалов.

Материалы по теме:
«Это новая реальность» Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
«Это новая реальность»Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
31 декабря 2025
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
1 декабря 2025

С учетом этих факторов совокупная реализация машин в России по итогам года может составить порядка 1,33 миллиона единиц. В случае реализации пессимистичного сценария, показатель упадет до 1,2 миллиона штук, а при оптимистичном раскладе можно ожидать продажи на уровне 1,46 миллиона единиц, констатировал Удалов.

Одним из главных факторов, оказывающим давление на продажи новых автомобилей в России, эксперты называют регулярное повышение утильсбора. Высокая ключевая ставка, в свою очередь, делает автозаймы недоступными для значительной части населения. Ожидать скорого оживления реализации машин на внутреннем рынке при таком раскладе не приходится. Если это и произойдет, то не раньше весны 2026 года, указал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

