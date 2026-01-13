Самого красивого кота в мире покажут в Москве

Признанный самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, вероятно, предстанет перед москвичами в феврале. Об этом РИА Новости рассказала его хозяйка.

По ее словам, сейчас животное «на перерыве после откатанного сезона». Однако после отдыха кот появится на мероприятии «Золотая лапа» в Гостином дворе.

Дарлен Флер Далмор Блэк набрал более 19,7 тысячи баллов в рейтинге Всемирной федерации кошек. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда. У нее 18,5 тысячи баллов.

Ранее стало известно, что манул по имени Тимофей из Московского зоопарка является самым обсуждаемым котом страны. Согласно статистике, именно он стал главным героем в российских медиа.