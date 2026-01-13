Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:55, 13 января 2026Из жизни

Самого красивого кота в мире покажут в Москве

Самый красивый кот в мире поучаствует в выставке в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: страница Elena Cattery Darlen Fleur во «ВКонтакте»

Признанный самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, вероятно, предстанет перед москвичами в феврале. Об этом РИА Новости рассказала его хозяйка.

По ее словам, сейчас животное «на перерыве после откатанного сезона». Однако после отдыха кот появится на мероприятии «Золотая лапа» в Гостином дворе.

Дарлен Флер Далмор Блэк набрал более 19,7 тысячи баллов в рейтинге Всемирной федерации кошек. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда. У нее 18,5 тысячи баллов.

Ранее стало известно, что манул по имени Тимофей из Московского зоопарка является самым обсуждаемым котом страны. Согласно статистике, именно он стал главным героем в российских медиа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о рекордном прилете «Искандеров»

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Премьер Британии пригрозил Илону Маску из-за «раздевающей» нейросети

    Военный оценил шансы завершения конфликта на Украине в 2026 году

    В баре нашли отрезанный пенис и кончик языка жертвы бармена-убийцы

    В Германии назвали кратчайший путь к концу НАТО

    Названа следующая цель США после Гренландии

    Клуб НХЛ вывел из обращения номер игрока «Русской пятерки»

    Папарацци сняли интимный момент полуобнаженной Хайди Клум с мужем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok