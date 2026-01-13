Шмыгаль раскрыл число полученных от союзников систем ПВО

Шмыгаль: Украина получила от союзников 23 системы ПВО в 2025 году

В 2025 году Киев получил от союзников 23 системы противовоздушной обороны (ПВО) и 11 тысяч ракет к ним. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время выступления в украинском парламенте, которое транслировал YouTube-канал телеканала «Рада».

«Благодаря союзникам и партнерам в 2025 году Украину получила 23 системы ПВО большой и средней дальности и 11 тысяч ракет к этим системам», — сказал он.

Также стало известно, что Верховная Рада поддержала отставку Шмыгаля. Отставку чиновника поддержали 265 парламентариев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного удара по территории страны. По его словам, при атаке планируется задействовать ракеты и беспилотники для истощения украинской системы ПВО.