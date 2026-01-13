Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 13 января 2026Бывший СССР

Шмыгаль раскрыл число полученных от союзников систем ПВО

Шмыгаль: Украина получила от союзников 23 системы ПВО в 2025 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom  

В 2025 году Киев получил от союзников 23 системы противовоздушной обороны (ПВО) и 11 тысяч ракет к ним. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время выступления в украинском парламенте, которое транслировал YouTube-канал телеканала «Рада».

«Благодаря союзникам и партнерам в 2025 году Украину получила 23 системы ПВО большой и средней дальности и 11 тысяч ракет к этим системам», — сказал он.

Также стало известно, что Верховная Рада поддержала отставку Шмыгаля. Отставку чиновника поддержали 265 парламентариев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного удара по территории страны. По его словам, при атаке планируется задействовать ракеты и беспилотники для истощения украинской системы ПВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Россиянке отказали во въезде в Грузию со словами «Крым — это Украина»

    Роспотребнадзор направил специалистов в Новокузнецк после массовой гибели младенцев

    Вучич высказался о планах Трампа на Гренландию фразой «ящик Пандоры открыт»

    Огромная глыба льда с крыши рухнула на россиянку

    Перечислены диагнозы всех умерших в больнице Новокузнецка младенцев

    Россиянам объяснили рост числа магнитных бурь

    Экономику России сочли бесперспективной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok