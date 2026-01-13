Следком возбудил уголовное дело по факту нападения обезьяны на ребенка

СК РФ: Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении обезьяны на ребенка

Следственный комитет (СК) Саратовской области возбудил уголовное дело в связи с нападением обезьяны в контактном зоопарке на пятилетнюю девочку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования, сообщили в пресс-службе государственного органа.

Происшествие произошло в январе текущего года в зоопарке торгового центра на улице Минской в городе Балаково. Животное при кормлении укусило ребенка за палец. Пострадавшую девочку госпитализировали в хирургическое отделение и провели вакцинацию.

Кроме того, это не первое нападение агрессивной обезьяны на человека: до этого она напала на 27-летнюю женщину.

Ранее стало известно, что известный российский винодел заразился бешенством во время сна в собственном доме после укуса напавшей на него куницы. Животное пробралось к нему в постель через окно.

