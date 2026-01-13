Реклама

14:59, 13 января 2026Культура

Стало известно об открытии наследственного дела Веры Алентовой

РИА Новости: В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Алентовой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

После смерти народной артистки России Веры Алентовой началось наследственное дело. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

«Алентова Вера Валентиновна… Наследственное дело открыто», — сообщается в материалах.

Также в документах говорится, что наследственное дело будет вести один из московских нотариусов.

Актрисы не стало 25 декабря на 84-м году жизни. Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Позже стало известно, что медикам не удалось ее спасти. 29 декабря народную артистку похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругом — режиссером Владимиром Меньшовым. Их дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, рассказала, что Алентова «ушла, как хотела — в одно мгновение».

