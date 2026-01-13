Стало известно об открытии наследственного дела Веры Алентовой

РИА Новости: В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Алентовой

После смерти народной артистки России Веры Алентовой началось наследственное дело. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

«Алентова Вера Валентиновна… Наследственное дело открыто», — сообщается в материалах.

Также в документах говорится, что наследственное дело будет вести один из московских нотариусов.

Актрисы не стало 25 декабря на 84-м году жизни. Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Позже стало известно, что медикам не удалось ее спасти. 29 декабря народную артистку похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругом — режиссером Владимиром Меньшовым. Их дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, рассказала, что Алентова «ушла, как хотела — в одно мгновение».