Темпы подорожания новых легковушек оценили

«Автостат»: Средневзвешенная цена новых легковушек выросла на 10 процентов

В декабре 2025 года в России средневзвешенная цена нового легкового автомобиля выросла в годовом выражении на десять процентов, до 3,48 миллиона рублей. Это выяснили аналитики агентства «Автостат». Их выводы процитировало ТАСС.

Однако, если сравнивать с последним месяцем осени, то она снизилась на полтора процента.

Что касается легковушек с пробегом, то их средневзвешенная цена поднялась в декабре на восемь процентов в годовом выражении. В месячном — лишь на полпроцента.

По мнению заместителя начальника отдела аналитики агентства Дмитрия Ярыгина, тенденция роста продолжится в 2026 году.

Ранее стало известно, что суммарные объемы продаж автомобилей иностранного производства в России упали почти на 40 процентов. Эксперты констатировали, что россияне практически перестали покупать зарубежные автомобили.

По некоторым прогнозам, в 2026 году совокупный рост цен на автомобили может составить 5-10 процентов.