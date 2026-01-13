Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
12:09, 13 января 2026Авто

Темпы подорожания новых легковушек оценили

«Автостат»: Средневзвешенная цена новых легковушек выросла на 10 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В декабре 2025 года в России средневзвешенная цена нового легкового автомобиля выросла в годовом выражении на десять процентов, до 3,48 миллиона рублей. Это выяснили аналитики агентства «Автостат». Их выводы процитировало ТАСС.

Однако, если сравнивать с последним месяцем осени, то она снизилась на полтора процента.

Что касается легковушек с пробегом, то их средневзвешенная цена поднялась в декабре на восемь процентов в годовом выражении. В месячном — лишь на полпроцента.

По мнению заместителя начальника отдела аналитики агентства Дмитрия Ярыгина, тенденция роста продолжится в 2026 году.

Ранее стало известно, что суммарные объемы продаж автомобилей иностранного производства в России упали почти на 40 процентов. Эксперты констатировали, что россияне практически перестали покупать зарубежные автомобили.

По некоторым прогнозам, в 2026 году совокупный рост цен на автомобили может составить 5-10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Российский фондовый рынок упал

    В Британии запланировали захват связанных с Россией судов

    В российском регионе произошло мощное землетрясение

    Украина второй день подряд атаковала Россию умными бомбами

    Армия России ответила массированным ударом на атаки Украины по гражданским объектам

    Появились подробности службы племянника Солженицына на СВО

    Описано возможное условие для похищения Трампом Кадырова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok