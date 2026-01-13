Трамп заявил о безразличии к судьбе соглашения о торговле США с двумя странами

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил о том, что его не волнует судьба соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, срок которого скоро истекает. Об этом пишут РИА Новости.

«Не имеет значения, будет оно (соглашение — прим. «Ленты.ру») или нет. Я думаю, что они этого хотят. Мне, честно говоря, все равно», — сказал Трамп.

Соглашение между тремя странами было подписано еще в 2018 году и стало заменой Североамериканской зоны свободной торговли.

Ранее президент Америки ввел пошлины в 25 процентов для стран, которые сотрудничают с Ираном.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер заявил, что такое действие Трампа не окажет мгновенного эффекта на мировую экономику, но ударит по трем странам-партнерам Ирана с большой вероятностью.