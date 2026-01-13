В Германии оценили готовность США атаковать Гренландию

Вадефуль усомнился в готовности США перейти к военным действиям в Гренландии

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль усомнился в реальной готовности США перейти к военным действиям в Гренландии. Об этом он заявил во время общения с журналистами по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио, трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

«У меня нет никаких оснований полагать, что это рассматривается всерьез», — отметил министр.

Вадефуль добавил, что у США и ФРГ есть общий интерес в обеспечении безопасности в Арктике и страны будут этим заниматься в рамках НАТО.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Отмечалось, что данный закон даст Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о Гренландии и не стал критиковать президента США Дональда Трампа за его политику в отношении острова.