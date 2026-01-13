В России спрогнозировали рост продаж легковых автомобилей

АЕБ: Продажи легковушек и легких коммерческих авто вырастут на 2,5 % в 2026 году

В 2026 году рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России может составить 2,5 процента к уровню 2025-го. Об этом заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, его слова приводит ТАСС.

Прирост окажется небольшим, ожидают в отраслевой ассоциации. По итогам года, согласно оценке экспертов, совокупная реализация вышеуказанных видов машин в России достигнет отметки в 1,4 миллиона единиц. «Небольшой плюс», — констатировал Калицев.

Однако добиться подобной динамики удастся только в случае сохранения или наращивания господдержки российских автопроизводителей. Справиться в одиночку с рядом факторов, препятствующих увеличению спроса, им будет крайне сложно, резюмировал Калицев. Многое в этом вопросе будет зависеть от политики Минпромторга, заключил он.

На динамику продаж новых машин в России продолжает оказывать влияние жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, низкая доступность автозаймов, общее удорожание машин и регулярное повышение утильсбора. Ожидать оживления спроса на внутреннем рынке при таком раскладе в ближайшее время не приходится, сходятся во мнении эксперты. Если это и произойдет, то не раньше весны этого года, указывал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.