Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 13 января 2026Экономика

В России спрогнозировали рост продаж легковых автомобилей

АЕБ: Продажи легковушек и легких коммерческих авто вырастут на 2,5 % в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2026 году рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России может составить 2,5 процента к уровню 2025-го. Об этом заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, его слова приводит ТАСС.

Прирост окажется небольшим, ожидают в отраслевой ассоциации. По итогам года, согласно оценке экспертов, совокупная реализация вышеуказанных видов машин в России достигнет отметки в 1,4 миллиона единиц. «Небольшой плюс», — констатировал Калицев.

Материалы по теме:
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
1 декабря 2025
«Это новая реальность» Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
«Это новая реальность»Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
31 декабря 2025

Однако добиться подобной динамики удастся только в случае сохранения или наращивания господдержки российских автопроизводителей. Справиться в одиночку с рядом факторов, препятствующих увеличению спроса, им будет крайне сложно, резюмировал Калицев. Многое в этом вопросе будет зависеть от политики Минпромторга, заключил он.

На динамику продаж новых машин в России продолжает оказывать влияние жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, низкая доступность автозаймов, общее удорожание машин и регулярное повышение утильсбора. Ожидать оживления спроса на внутреннем рынке при таком раскладе в ближайшее время не приходится, сходятся во мнении эксперты. Если это и произойдет, то не раньше весны этого года, указывал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Московский регион исключили из эксперимента по завозу мигрантов

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    В России рекордно выросло число аварийных вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС»

    Появились подробности о спрятавшем миллионы экс-сенаторе из колонии «Черный дельфин»

    Детский омбудсмен прокомментировала массовую смерть младенцев в новокузнецком роддоме

    Мерц допустил скорую смену власти в Иране

    Девушка погладила брюки и оконфузилась из-за них на работе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok