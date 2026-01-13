Реклама

Наука и техника
15:14, 13 января 2026

В США описали требования к самолетам шестого поколения

NI: Самолеты шестого поколения должны иметь адаптивные двигатели и ведомых
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Air Force graphic / Reuters

Самолеты шестого поколения должны, в частности, иметь адаптивные двигатели и управлять ведомыми беспилотниками. Требования к самолетам шестого поколения описал обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Харрисон Касс.

По его оценке, самолеты шестого поколения должны взаимодействовать с ведомыми беспилотниками, а также использовать передовые сетевые технологии. Кроме того, адаптивные двигатели должны позволять новым истребителям переключаться между режимами высокой скорости и экономии топлива. Четвертое требование к самолетам шестого поколения, согласно Кассу, заключается в расширенных стелс-возможностях.

«В процессе разработки акцент сместится с чисто технической эффективности на информационное превосходство. Роль пилота, в свою очередь, изменится: из пилота, специализирующегося на воздушных боях, он превратится в командира миссии, выживание которого будет зависеть от повышения ситуационной осведомленности и более широкой сетевой интеграции», — пишет автор.

По его мнению, наиболее близки к созданию самолета шестого поколения США и Китай.

В декабре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские истребители пятого поколения Су-57, которые применяют в ходе специальной военной операции, успешно обходят радиолокационные станции противника.

