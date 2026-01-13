Реклама

23:20, 13 января 2026

Выступавшая за СССР 50-летняя гимнастка оценила допуск россиян

Узбекская гимнастка Чусовитина поддержала допуск россиян к турнирам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая за сборную СССР, оценила допуск российских спортсменов к международным турнирам. Ее слова приводит Odds.ru.

Чусовитина поддержала возвращение российских спортсменов на международную арену. 50-летняя спортсменка подчеркнула несправедливость санкций по отношению к молодым гимнастам. «Нельзя наказывать детей, которые посвятили жизнь мечте об Олимпиаде», — заявила она.

В марте 2025 года Чусовитина победила в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Баку. Судьи оценили выступление спортсменки в 13,516 балла.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она вошла в историю как единственная гимнастка, выступившая на восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).

