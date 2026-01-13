Захарова: Зеленский и его покровители ответят за убийства журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский и его покровители с Запада не уйдут от ответственности за убийства журналистов и военкоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова по случаю Дня российской печати, передает ТАСС.

Она отметила, что десятки корреспондентов изданий и военкоров заплатили самую высокую цену за свои убеждения, став жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой или от рук диверсантов вдали от линии боевого соприкосновения.

«Вечная им память. Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима Зеленского не удастся уйти от ответственности за эти и другие убийства гражданских лиц, к которым по международному праву приравнены сотрудники СМИ», — добавила Захарова.

По ее словам, на фоне длящейся гибридной агрессии, совершаемой коллективным Западом против РФ и ее народа, именно российские журналисты одними из первых опровергают фейки, распространение которых происходит в промышленных масштабах.

Свою профессиональную деятельность представители отечественных СМИ выполняют вразрез с цензурными барьерами, возводимыми недругами нашей страны, подчеркнула пресс-секретарь дипведомства.

«Им (журналистам — прим. «Ленты.ру») удается не только прорывать информационную блокаду, но и расширять аудиторию своих преданных читателей, зрителей и слушателей, причем даже в государствах с максимально нетерпимым отношением к любому инакомыслию», — указала Захарова, отметив, что часто журналисты отечественных медиа за рубежом противостоят сильному давлению со стороны местных властей.

Многим из работников таких СМИ пришлось лицом к лицу столкнуться с отвратительными проявлениями русофобии и дискриминации, а также разных формами политически обусловленных притеснений. Кроме того, российские журналисты встречаются с насилием и даже угрозами жизнью и здоровью, заключила официальный представитель МИД.

Ранее Мария Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского монстром. По ее словам, Запад сам породил угрозу, конструируя его образ.