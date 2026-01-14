Реклама

14:17, 14 января 2026Авто

«АвтоВАЗ» сообщил о прибыли в 2025 году

Президент «АвтоВАЗа» Соколов сообщил о прибыли компании по итогам 2025 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» завершил 2025 год с прибылью. О таких предварительных финансовых итогах компании рассказал на пресс-конференции ее президент Максим Соколов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Также избежал убытков входящий в периметр группы Авто Финанс Банк. Величину прибыли обеих структур, как и объем долгов, топ-менеджер не указал.

Однако он отметил, что большая часть кредитного портфеля компании сформирована при предыдущих владельцах. Из-за роста ключевой ставки процентная нагрузка возросла, но финансовая модель производителя позволяет вести деятельность и не накапливать убытки.

Ранее агентство «Автостат» подсчитало, что продажи автомобилей Lada в 2025 году упали на 24,4 процента, до 329,89 тысячи единиц, а доля на рынке снизилась с 27,76 процента, до 24,88 процента. Тем не менее производитель сохраняет за собой лидерство в России, опережая идущий вторым китайский Haval почти в два раза.

С января «АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе на своих предприятиях. Последние месяцы компания работала в четырехдневном режиме из-за переполнения складов и слабых продаж.

