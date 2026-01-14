Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:54, 14 января 2026Спорт

Фетисов раскрыл уникальное чутье Овечкина

Депутат Фетисов заявил, что хоккеист Овечкин восстановил чутье на ворота
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kamil Krzaczynski / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскрыл уникальное чутье нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что Овечкин преодолел затянувшуюся серию без голов и восстановил свое знаменитое чутье на ворота. По мнению депутата, хоккеист справился с психологическим давлением, неизбежным для звезды такого калибра, и вернулся к привычным зонам для бросков.

Ранее Овечкин отметился голом в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторс». Россиянин забросил 994-ю шайбу в заокеанской карьере с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки остается 22 гола.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. Обломки БПЛА влетели в многоэтажки, на промпредприятии вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Появились подробности конфликта Пригожина с Шойгу из-за снарядов

    Мужчина не узнал собственную дочь и несколько месяцев смотрел порно с ее участием

    Главком НАТО обратил внимание на корабли России и Китая в одном регионе

    Стало известно о желании Трампа избавиться от влияния России в одной стране

    На Западе обратили внимание на превосходство Су-35 над F-16 и Mirage в боях на Украине

    Суд уже приостанавливал работу оперблока больницы российского роддома

    Уничтожение пункта управления БЛА ВСУ сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok