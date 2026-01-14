Фетисов раскрыл уникальное чутье Овечкина

Депутат Фетисов заявил, что хоккеист Овечкин восстановил чутье на ворота

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскрыл уникальное чутье нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что Овечкин преодолел затянувшуюся серию без голов и восстановил свое знаменитое чутье на ворота. По мнению депутата, хоккеист справился с психологическим давлением, неизбежным для звезды такого калибра, и вернулся к привычным зонам для бросков.

Ранее Овечкин отметился голом в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторс». Россиянин забросил 994-ю шайбу в заокеанской карьере с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки остается 22 гола.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.