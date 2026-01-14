Реклама

Главком НАТО обратил внимание на корабли России и Китая в одном регионе

Главком НАТО в Европе Гринкевич: КНР и РФ расширяют свое присутствие в Арктике
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

Китай и Россия расширяют свое присутствие в Арктике, исследуя, как они могут противостоять возможностям НАТО на море и под водой. На это обратил внимание верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на конференции по национальной безопасности Швеции, сообщает Fox News.

По его словам, Россия и Китай наращивают совместное патрулирование в Арктике, расширяя свое присутствие от северного побережья России до севера Аляски и вблизи Канады.

«Это не в мирных целях. Они не изучают тюленей и белых медведей. Они проводят батиметрические исследования и пытаются выяснить, как они могут противостоять возможностям НАТО на море и под водой. Так что это может очень быстро развиваться, и нам нужно помнить об этом и быть к этому готовыми», — заявил он.

При этом Гринкевич добавил, что он не считает эти шаги России и Китая непосредственной угрозой территории НАТО.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял план Великобритании о якобы противодействии России и Китаю в Арктике. Он заявил, что архитектура европейской безопасности разрушена, поскольку европейцы должны милитаризировать Арктику для противодействия Китаю и России, иначе США вторгнутся в Гренландию.

