19:51, 14 января 2026Спорт

Губерниев рассказал о царящем в Федерации лыжных гонок России бардаке

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Елена Валерьевна в очередной раз подтвердила, что в федерации царит бардак. Тухлое болото. Если бы она была чуточке умнее, то она бы не рассказала об этом и промолчала. Но поскольку она Елена Валерьевна Вяльбе, то всем все раструбила», — заявил Губерниев.

Ранее 14 января Вяльбе рассказала о прервавшемся контакте с трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым. Глава ФЛГР затруднилась ответить, примет ли лидер сборной России участие в этапе Кубка страны в Казани, который пройдет с 15 по 18 января.

Публичный конфликт Губерниева с Вяльбе начался в 2025 году. В апреле комментатор рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — пообещал он. Вяльбе руководит федерацией с 2010 года.

