Вяльбе рассказала о прервавшемся контакте с Большуновым

Елена Вяльбе рассказала о прервавшемся контакте с Александром Большуновым

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об общении с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым после инцидентов, произошедших со спортсменом в публичном поле. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам функционера, у нее прервался контакт с лыжником. Она не смогла ответить на вопрос, выступит ли Большунов на этапе Кубка России в Казани, который пройдет с 15 по 18 января.

«Это надо у Юрия Викторовича Бородавко спрашивать, а если и он не знает, тогда вопросы к Саше», — заявила Вяльбе.

В конце декабря Большунов поругался с журналистом «Матч ТВ» после классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске, где занял четвертое место. Корреспондент Михаил Гореванов попытался взять комментарий, однако получил резкий отказ. Большунов обвинил СМИ в хайпе на его имени ради рейтингов.​

За несколько недель до этого спортсмен напал на соперника Александра Бакурова после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. Оппонент Большунова упал и получил травму.