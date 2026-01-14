Реклама

Экономика
18:17, 14 января 2026Экономика

Курс доллара впервые с начала года опустился ниже 78 рублей

Расчетный курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с декабря 2025 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В среду, 14 января, расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с начала года опускался ниже отметки 78 рублей. На минимуме он доходил до 77,94 рубля, сообщает РИА Новости.

Расчетный курс доллара с момента остановки торгов на Мосбирже летом 2024 года определяется через курс юаня, торги которым продолжаются, и курс доллара к юаню на форексе.

Юань на Мосбирже торгуется на уровне 11,2 рубля, что соответствует закрытию торгов в 2025 году. Официальный курс доллара, устанавливаемый Банком России, снизился до 78,57 рубля.

Консенсус-прогноз аналитиков показал, что большинство из них ожидает ослабления российской валюты в 2026 году. Тем не менее прогнозы по скорому завершения периода слишком крепкого рубля звучат уже более года, но с того момента российская валюта только продолжает укрепляться.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска назвал удерживание рубля на текущих уровнях бессмысленной стратегией властей и предположил, что до тех пор, пока подход не поменяется, рассчитывать на быстрый выход национальной экономики из кризиса не приходится.

