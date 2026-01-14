Реклама

Наука и техника
10:37, 14 января 2026Наука и техника

Назван главный компонент антироссийской «стены дронов» НАТО

Эксперт Степанов: Главным компонентом стены дронов НАТО станет ЗРК Tempest
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Главным компонентом антироссийской «стены дронов» НАТО станет мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Tempest производства США. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александр Степанов.

«С высокой долей вероятности после тестирования на украинском полигоне подобные изделия будут поставляться в страны НАТО, прежде всего граничащие с Российской Федерацией, в качестве основного компонента в рамках создания так называемой антидроновой стены», — сказал аналитик.

Эксперт назвал Tempest компактным и сравнительно недорогим решением, направленным на противодействие барражирующим боеприпасам и ударным дронам. По оценке Степанова, данный ЗРК бесполезен против высокоскоростных систем, особенно гиперзвуковых ракет. Стоимость ЗРК, включающего шасси, радар и пару ракет, эксперт оценил в 600 тысяч долларов.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее Степанов заметил, что применение российской ракеты «Орешник» в ходе специальной военной операции выявило бессилие американских систем противовоздушной обороны Patriot перед гиперзвуковыми снарядами.

Также в январе Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал работу полученного Киевом от США ЗРК Tempest.

