Назван главный компонент антироссийской «стены дронов» НАТО

Главным компонентом антироссийской «стены дронов» НАТО станет мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Tempest производства США. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александр Степанов.
«С высокой долей вероятности после тестирования на украинском полигоне подобные изделия будут поставляться в страны НАТО, прежде всего граничащие с Российской Федерацией, в качестве основного компонента в рамках создания так называемой антидроновой стены», — сказал аналитик.
Эксперт назвал Tempest компактным и сравнительно недорогим решением, направленным на противодействие барражирующим боеприпасам и ударным дронам. По оценке Степанова, данный ЗРК бесполезен против высокоскоростных систем, особенно гиперзвуковых ракет. Стоимость ЗРК, включающего шасси, радар и пару ракет, эксперт оценил в 600 тысяч долларов.
Ранее Степанов заметил, что применение российской ракеты «Орешник» в ходе специальной военной операции выявило бессилие американских систем противовоздушной обороны Patriot перед гиперзвуковыми снарядами.
Также в январе Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал работу полученного Киевом от США ЗРК Tempest.