Назван неочевидный ранний симптом заболеваний сердца

Врач Гусева: Головокружение может быть ранним симптом заболеваний сердца

Хроническое головокружение может быть первым проявлением некоторых заболеваний сердца, предупредила доцент кафедры оториноларингологии имени Преображенского Пироговского университета Александра Гусева. Неочевидный ранний симптом сердечных патологий она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что при хроническом головокружении симптомы могут ослабевать или усиливаться в течение дня и не являются острыми. По ее словам, обычно пациенты жалуются на появление выраженной неустойчивости в ситуациях, когда происходит активная визуальная стимуляция, например, в местах большого скопления людей, в общественном транспорте или на перроне в метро.

Гусева указала, что такое головокружение может указывать на проблемы с сердцем, но также иногда возникает при неврологических заболеваниях, анемии и приеме некоторых лекарственных препаратов. Кроме того, причиной могут быть хронический отит, перелом височной кости или опухоли слухового нерва.

Специалистка указала, что при легком головокружении помогают препараты от укачивания. Однако она предупредила, что даже если они помогут, лучше пройти обследование. В случае появления сильного головокружения, которое сопровождается потерей равновесия и тошнотой, она призвала обратиться за срочной медицинской помощью.

