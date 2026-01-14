Реклама

14:09, 14 января 2026

В России прокомментировали реакцию Совбеза ООН на удар «Орешником» по Львову

Депутат Журова: В ООН должны призывать к прекращению огня и Украину тоже
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

ООН надо призывать и украинскую сторону к прекращению огня, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Таким образом она прокомментировала в беседе с «Лентой.ру» реакцию организации на удар России ракетным комплексом «Орешник» по Львову.

Ранее Совбез ООН провел заседание после атаки. В ходе него представитель США обвинила Россию в эскалации боевых действий, а заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала Москву к немедленному прекращению огня.

Депутат задалась вопросом, почему в ООН не пытаются остановить Украину, которая постоянно атакует территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«У нас есть боевая задача и есть цели. Им надо быстрее определять рамки мирного соглашения, чтобы мы хотя бы понимали, с чем мы имеем дело, чтобы в том числе прекращать огонь. Мы, кстати, и перемирие, и другие вещи предлагали, Украина как раз отказывалась. Поэтому в этом смысле мы как раз ждем шагов от них и от ООН в том числе. Тогда надо призывать и ту сторону, или мы будем сидеть, ничего не делать, ждать чего-то, а они будут нас БПЛА бомбить? Тут им надо разговаривать с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, чтобы мы скорее могли выйти на какие-то переговоры», — поделилась Журова.

До этого в Минобороны России заявили, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову, нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. В ведомстве сослались на подтверждение этой информации несколькими независимыми источниками.

