Раскрыты результаты обследования работников роддома в Новокузнецке после смерти младенцев

Минздрав: Обследование работников роддома в Новокузнецке не выявило инфекций

Обследование медработников акушерского стационара больницы № 1 имени Курбатова в Новокузнецке, проведенное после смерти как минимум девяти младенцев, не обнаружило инфекционных заболеваний. Результаты раскрыл Минздрав Кемеровской области (Кузбасса) на своем сайте.

Подробности о количестве осмотренных сотрудников роддома и их должности не приводятся.

В ведомстве также сообщили, что состояние новорожденных, находящихся сейчас в реанимации в связи с недоношенностью, мониторится круглосуточно. «Все выписанные из стационара дети и женщины находятся на динамическом амбулаторном наблюдении по месту жительства в удовлетворительном состоянии, признаки инфекционных заболеваний у них отсутствуют», — заверили в региональном Минздраве.

Полный список предварительных диагнозов всех девяти младенцев По данным РЕН ТВ, у младенцев выявили тяжелые осложнения, а также инфекции и недостаток веса при рождении. Аналогичный список приводит RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. — Девочка. Родилась 2 декабря 2025 года с недоношенностью в 26 недель, умерла 11 января 2026-го. Диагноз: неонатальная инфекция, бронхолегочная дисплазия, анемия. — Девочка. Родилась 19 декабря с недоношенностью в 34 недели, умерла 8 января. Диагноз: внутриутробная инфекция, недоношенность. Осложнение: синдром полиорганной недостаточности (СПОН), почечная недостаточность. — Девочка. Родилась 22 декабря, умерла 10 января. Диагноз: неонатальная инфекция, врожденная пневмония. Осложнения: двусторонний хилоторакс, правосторонний пневмоторакс. — Мальчик. Родился 25 декабря с недоношенностью в 34 недели, умер 8 января. Диагноз: неонатальная инфекция, врожденная пневмония, респираторный дистресс-синдром. Осложнения: синдром верхней полой вены, открытый артериальный проток, паховая грыжа. — Мальчик. Родился 25 декабря с недоношенностью в 34 недели, умер 11 января. Диагноз: респираторный дистресс-синдром, внутриутробная инфекция. — Мальчик. Родился 27 декабря, умер 4 января. Диагноз: генерализованный инфекционный процесс, врожденная пневмония. Осложнения: синдром полиорганной недостаточности (СПОН), ДВС-синдром, общий отечный синдром, тяжелая асфиксия при рождении. — Пол неизвестен. Родился 28 декабря с недоношенностью в 24 недели, умер 8 января. Диагноз: неонатальная инфекция, врожденная пневмония, респираторный дистресс-синдром. — Девочка. Родилась 3 января, умерла 11 января. Диагноз: внутриутробная инфекция. Осложнения: синдром полиорганной недостаточности, инфекционно-токсический шок. — Мальчик. Родился 6 января с недоношенностью в 33 недели, умер 9 января. Диагноз: респираторный дистресс-синдром. Осложнения: коллабированное легкое, гемоторакс.

Ранее сообщалось, что одна из санитарок стационара, выходившая на работу с ОРВИ, могла распространить по медучреждению инфекцию. Как утверждают пациентки роддома, младший персонал часто присутствовал на родах вместо медсестер. При этом санитары не имеют права принимать участие в процедуре из-за недостаточной квалификации и отсутствия нужного образования.

О смерти девяти младенцев в акушерском стационаре Новокузнецка в новогодние праздники стало известно 13 января. За день до этого в медучреждении сообщили о закрытии на карантин. Главврач больницы Виталий Херасков вину медиков отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с патологиями, и их смерти между собой не связаны.