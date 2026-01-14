Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:08, 14 января 2026Ценности

Россиянки отказались от увеличения ягодиц после смерти известной блогерши

Россиянки отказались от увеличения ягодиц после смерти блогерши Юлии Бурцевой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Россиянки массово отказались от увеличения ягодиц после смерти известной блогерши Юлии Бурцевой. Об этом сообщает Baza.

С начала года частные клиники, занимающиеся увеличением ягодиц с помощью филлеров, начали резко терять клиентов. Представители медучреждений из Москвы, Казани, Иркутска и Владивостока сообщили о падении спроса на процедуру до 40 процентов. Ранее клиники проводили по четыре-шесть консультаций в сутки, а теперь — по одной-две в неделю. При этом те пациенты, которые все же интересовались процедурой, после беседы с врачом пропадают.

Материалы по теме:
Задержаны врачи, работавшие на звездного хирурга Хайдарова. Сам он продолжает работу после скандалов и смерти пациента
Задержаны врачи, работавшие на звездного хирурга Хайдарова. Сам он продолжает работу после скандалов и смерти пациента
15 мая 2024
Плющенко высмеяли после пластики лица у Тимура Хайдарова. Звезды готовы платить хирургу вопреки скандалам и смерти пациента
Плющенко высмеяли после пластики лица у Тимура Хайдарова. Звезды готовы платить хирургу вопреки скандалам и смерти пациента
21 декабря 2025

Нерешительность россиянок на увеличение ягодиц эксперты связывают со смертью 38-летней блогерши. Во время процедуры в московской клинике Elmas Clinic у Бурцевой развился анафилактический шок, вследствие чего она впала в кому. По данным Telegram-канала 112, манипуляцию проводила 26-летняя девушка без профильного образования и лицензии. Против нее возбудили уголовное дело.

В то же время журналисты отмечают, что косметологи начали предлагать пациентам альтернативу филлерам — препараты на основе молочной кислоты, а клиники — липофилинг и импланты. Однако несмотря на это женщины все же детально распрашивают врачей о возможных рисках и осложнениях, хотя раньше ими не интересовались.

В декабре сообщалось, что жительнице Уфы изуродовали губы в клинике косметологии и обвинили ее в вымогательстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Названы увеличивающие на 45 процентов риск деменции факторы

    Российский подросток получил большой срок за госизмену

    Глава МИД Польши высказался о депортации украинцев фразой «будем скучать»

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok