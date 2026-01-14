Реклама

Спорт
13:40, 14 января 2026Спорт

Российская горнолыжница заняла третье место на турнире FIS в Германии

Российская горнолыжница Плешкова заняла третье место на турнире FIS в Германии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Millo Moravski / Agence Zoom / Getty Images

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла третье место в супергиганте на турнире Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), который проходит в немецком Бишофсвизене. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка преодолела дистанцию за 55,94 секунды. Победительнице — представительнице Финляндии Росе Похьолайнен — она уступила 0,27 секунды. Второе место с результатом 55,79 секунды заняла немка Антониа Райшль.

28-летняя Плешкова получила нейтральный статус от FIS 17 декабря. Спортсменка принимала участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где заняла десятое место в комбинации.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого организация начала выдавать россиянам нейтральный статус для выступления на турнирах.

