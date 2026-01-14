Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:35, 14 января 2026Мир

Шансы Гренландии вступить в Евросоюз оценили

ЕК: Решение о будущем Гренландии должны принимать только гренландцы и датчане
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Еврокомиссии (ЕК) не стали отвергать возможность Гренландии вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря органа.

Официальный представитель ЕК заявил, что решение о будущем Гренландии должны принимать исключительно местные жители острова и Дании, а не кто-либо другой.

До этого бывший вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выдвинул идею включить Гренландию в состав Евросоюза, чтобы защитить ее от Соединенных Штатов Америки (США).

В свою очередь гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен заявлял, что Гренландия не желает присоединяться к США и намерена остаться частью Дании.

Ранее датские военнослужащие придумали ответ на стремление американского президента Дональда Трампа заполучить Гренландию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделайте Иран снова великим». Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать органы власти

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Раскрыто содержание 20-го пакета санкций против России

    Марочко назвал неочевидную пользу от освобождения Орехова

    Шансы Гренландии вступить в Евросоюз оценили

    На Западе восхитились ракетами «Орешник» после удара возмездия

    Заболевший бойфренд отказал девушке в сексе и столкнулся с неожиданной реакцией

    В украинском городе прозвучали взрывы

    Зеленский заявил о проблемах с закупками американского оружия для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok