Мир
18:57, 14 января 2026

США перестают выдавать визы россиянам и гражданам еще 74 стран. Они «могут стать обузой для государства», считают в Вашингтоне

В США намерены приостановить выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Государственный департамент США принял решение приостановить обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию, в рамках ужесточения контроля за просителями виз. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку Госдепартамента США, адресованную сотрудникам консульств.

Решение вступит в силу 21 января 2026 года. В список, помимо России, попали Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства.

Госдепартамент дал указания сотрудникам консульств отказывать в выдаче виз гражданам этих стран до соответствующих распоряжений. Стоит отметить, что официальных комментариев относительно этого решения пока не поступало. Также пока неизвестно, о каких конкретно категориях виз идет речь.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Фанаты четырех сборных могут не попасть на Чемпионат мира по футболу 2026 из-за этого решения

Болельщики сборных Гаити, Ирана, Кот-д'Ивуара и Сенегала могут и вовсе не попасть на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года из-за запрета на въезд в США для граждан этих государств, передал Fox News.

Телеканал напомнил, что пока исключения действуют только для игроков, тренеров и других участников официальных делегаций. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино анонсировал, что совместно с Госдепартаментом США была запущена система FIFA Pass, призванная ускорить процесс получения виз для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата мира.

Однако сообщалось, что болельщики указанных выше четырех стран, как и их национальные футбольные федерации, опасаются, что они все равно останутся без виз, так как Гаити, Иран, Кот-д'Ивуар и Сенегал проводят свои матчи в американских городах. В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Фото: Joe Raedle / Getty Images

До этого США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан

В сентябре 2025 года сообщалось, что Госдепартамент США обновил правила подачи документов на неиммиграционные визы в страну и разрешил гражданам России получать визы только в Астане (Казахстан) и Варшаве (Польша). Документ, серьезно усложняющий правила получения визовых разрешений, был опубликован пресс-службой ведомства.

«Граждане стран, в которых правительство США не проводит плановые операции по выдаче неиммиграционных виз, должны подавать заявление в указанном посольстве или консульстве (...). Россия — Астана, Варшава», — говорилось в публикации.

Тогда под ограничения попали 16 стран, среди которых кроме России оказалась Белоруссия. Белорусским гражданам предложили подавать документы в Вильнюсе (Литва) и Варшаве.

США занялись подготовкой новых санкций против России

В декабре 2025 года стало известно, что США готовят новые санкции против России, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной.

Как сообщалось, новые меры предполагают преследование судов так называемого теневого флота российских танкеров, используемых для транспортировки нефти, а также трейдеров, содействующих этим операциям. Министр финансов США Скотт Бессент уже обсудил эти планы во время встречи с группой европейских послов в начале этой недели.

Агентство отметило, что ряд санкций, введенных против России с момента начала полномасштабного конфликта на Украине, пока не изменил позиции Москвы. Однако меры, направленные против крупнейших нефтяных компаний, привели к падению цен на российскую нефть до чрезвычайно низких уровней, что значительно усугубило и без того сложную экономическую ситуацию в стране.

Кроме того, американские чиновники также рассматривают замороженные российские активы как часть любого будущего мирного соглашения.

