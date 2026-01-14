Стало известно о смертях детей в роддоме Новокузнецка задолго до массовой гибели младенцев

Shot: В 2021 году еще два младенца умерли в роддоме Новокузнецка

В ГКБ № 1 Новокузнецка два младенца умерли задолго до массовой гибели новорожденных в январе 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянка Оксана в 2021 году находилась на 40-й неделе беременности, однако врачи роддома постоянно откладывали срок госпитализации. В один из дней ей резко стало плохо, после чего ее привезли в роддом. Там выяснилось, что ребенок уже был мертв. Пострадавшая почти четыре года судилась с больницей, с учреждения взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, а в покрытии расходов на похороны отказали.

Еще одна пациентка потеряла в указанном роддоме ребенка в 2021 году. На 39-40-й неделе беременности она почувствовала резкую боль в животе, после чего самостоятельно добралась до роддома. Там медики приняли роды, но девочка родилась мертвой.

Экспертиза позднее установила, что ребенок умер из-за некачественной медицинской помощи.

В период новогодних праздников в стационаре не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.