Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 14 января 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала русский магазин в США фразой «все из лихих 1990-х»

Алина Черненко

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова зашла в русский магазин в США и рассказала о его ассортименте. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что в таком магазине в Нью-Йорке можно найти разные любимые россиянами продукты: квас, закрутки, халву, колбасу, творог и пирожные. «Корзиночки, эклерчики, картошка, муравейник, птичье молоко. Все из лихих 1990-х, все из нашего детства», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Материалы по теме:
Американцы начали активно покупать товары из России. Как русский фарфор, икра и сувениры покорили Запад
Американцы начали активно покупать товары из России.Как русский фарфор, икра и сувениры покорили Запад
19 ноября 2025
«Они без ума от нашей еды». По всему миру скупают русские продукты. Почему иностранцы не могут без них жить?
«Они без ума от нашей еды». По всему миру скупают русские продукты. Почему иностранцы не могут без них жить?
13 марта 2024

Она добавила, что в русском магазине в США оказалось даже «слишком много родного». По ее словам, соотечественники, переехавшие в Америку, вовсе не голодают.

«Стоя посреди всего этого гастрономического безумия, я ловлю себя на странной мысли: Америка, конечно, страна возможностей, но иногда создается ощущение, что главная ее возможность — дать русскому человеку не соскучиться», — заключила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала район в центре Нью-Йорка фразой «русское позорище». Она отметила, что на Брайтон-Бич есть много объявлений о «снятии порчи» и других услугах гадалок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обломки украинского БПЛА влетели в жилую многоэтажку в российском городе

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Тревел-блогерша описала русский магазин в США фразой «все из лихих 1990-х»

    В ЕС признали неизбежность диалога с Россией по Украине

    Удары «Гераней» по энергообъектам в украинском городе попали на видео

    Франция создала Украине серьезные проблемы

    Молодоженов не стало на следующий день после свадьбы из-за взрыва

    Сексолог оценила вероятность наступления одновременного оргазма у мужчины и женщины

    На Украине заявили об обысках у главы фракции «Слуга народа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok