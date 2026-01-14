Тревел-блогерша описала русский магазин в США фразой «все из лихих 1990-х»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова зашла в русский магазин в США и рассказала о его ассортименте. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что в таком магазине в Нью-Йорке можно найти разные любимые россиянами продукты: квас, закрутки, халву, колбасу, творог и пирожные. «Корзиночки, эклерчики, картошка, муравейник, птичье молоко. Все из лихих 1990-х, все из нашего детства», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Она добавила, что в русском магазине в США оказалось даже «слишком много родного». По ее словам, соотечественники, переехавшие в Америку, вовсе не голодают.

«Стоя посреди всего этого гастрономического безумия, я ловлю себя на странной мысли: Америка, конечно, страна возможностей, но иногда создается ощущение, что главная ее возможность — дать русскому человеку не соскучиться», — заключила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала район в центре Нью-Йорка фразой «русское позорище». Она отметила, что на Брайтон-Бич есть много объявлений о «снятии порчи» и других услугах гадалок.