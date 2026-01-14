Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 14 января 2026Россия

В Госдуме рассказали об участи британских солдат в случае из размещения на Украине

Шеремет: Размещение солдат Британии на Украине станет поездкой в одну сторону
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Госдуме рассказали об участи британских солдат в случае их размещения на Украине. О последствиях возможного размещения иностранного военного контингента на территории страны рассказал ТАСС депутат Госдумы Михаил Шемерет.

Ранее в Британии назвали условие отправки солдат на Украину.

Если соответствующее решение будет принято, командировка на Украину станет для солдат Соединенного королевства последней, заявил Шеремет. «Их агрессивные действия будут восприняты как экспансия, а их военные станут законной целью», — пояснил парламентарий.

Ранее отправить солдат на Украину предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал идею тупиковой. Европейские войска не принесут стране мир, а подобные высказывания направлены на срыв переговоров о завершении конфликта, считает политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему надо больше, чем всем». Раскрыты новые детали конфликта Пригожина с Шойгу и Герасимовым из-за снарядов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Изнасиловавшим российскую школьницу троим молодым людям избрали меру пресечения

    На Украине признали продвижение России на двух направлениях

    Россиянка заявила о большом потоке рожениц, тараканах и грязи в оскандалившемся роддоме

    В Госдуме рассказали об участи британских солдат в случае из размещения на Украине

    Уиткофф и Кушнер вновь посетят Москву

    Обнаружен простой способ защитить сосуды при длительном сидении

    В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появилась новая статья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok