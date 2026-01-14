В Госдуме рассказали об участи британских солдат в случае из размещения на Украине

Шеремет: Размещение солдат Британии на Украине станет поездкой в одну сторону

В Госдуме рассказали об участи британских солдат в случае их размещения на Украине. О последствиях возможного размещения иностранного военного контингента на территории страны рассказал ТАСС депутат Госдумы Михаил Шемерет.

Ранее в Британии назвали условие отправки солдат на Украину.

Если соответствующее решение будет принято, командировка на Украину станет для солдат Соединенного королевства последней, заявил Шеремет. «Их агрессивные действия будут восприняты как экспансия, а их военные станут законной целью», — пояснил парламентарий.

Ранее отправить солдат на Украину предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал идею тупиковой. Европейские войска не принесут стране мир, а подобные высказывания направлены на срыв переговоров о завершении конфликта, считает политик.