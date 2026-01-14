Реклама

Россия
20:25, 14 января 2026

В роддоме Новокузнецка одна из женщин родила на полу

В роддоме Новокузнецка у одной из женщин приняли роды на полу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

В роддоме ГКБ №1 Новокузнецка, где произошла массовая гибель младенцев, у одной из рожениц принимали роды на полу. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ее мужа.

По его словам, все произошло в День защиты детей. Ночью его супруге стало плохо, она пошла по коридору больницы, упала и разбила лицо.

«Ее из-за этого начали кесарить прямо на мраморном полу, чтобы ребенка спасти. У жены удалили там все, что можно было. Она потеряла более четырех литров крови», — рассказал мужчина.

Ребенка удалось спасти, однако женщина так и не пришла в сознание. Ее супруг также сообщил, что пациентки в тот день чувствовали запах спиртного, который исходил от медиков.

В период новогодних праздников 2026 года в роддоме ГКБ № 1 в Новокузнецке не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.

