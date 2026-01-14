В России отреагировали на назначение нового министра обороны Украины

Сенатор Джабаров: Новый министр обороны Украины ничего не поменяет в стране

После назначения Михаила Федорова на пост министра обороны Украины ничего не поменяется, так как это пост ничего не решает в сегодняшней Украине, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что там ничего не поменяется. Вся команда один другого стоит. Поэтому я думаю, что как решала известная группа лиц ситуацию в стране – [президент Украины Владимир] Зеленский, отставленный глава администрации Андрей Ермак. (…) Я думаю, что там, прежде всего, надо готовиться к выборам — фильтровать новых людей, которые будут заинтересованы в сохранении украинского государства, как субъекта международного права», — сказал Джабаров.

Он добавил, что министр обороны не решает ключевых задач на Украине и должность кабинетная. По его мнению, Федоров не имеют профессиональных навыков для должности министра обороны.

Ранее стало известно о том, что Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность нового министра обороны Украины. Кандидатуру Федорова поддержали 277 парламентариев.

Ранее украинский парламент отправил в отставку министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Он написал заявление об отставке в прошлую пятницу, 9 января.