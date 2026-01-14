Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 14 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на назначение нового министра обороны Украины

Сенатор Джабаров: Новый министр обороны Украины ничего не поменяет в стране
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

После назначения Михаила Федорова на пост министра обороны Украины ничего не поменяется, так как это пост ничего не решает в сегодняшней Украине, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что там ничего не поменяется. Вся команда один другого стоит. Поэтому я думаю, что как решала известная группа лиц ситуацию в стране – [президент Украины Владимир] Зеленский, отставленный глава администрации Андрей Ермак. (…) Я думаю, что там, прежде всего, надо готовиться к выборам — фильтровать новых людей, которые будут заинтересованы в сохранении украинского государства, как субъекта международного права», — сказал Джабаров.

Он добавил, что министр обороны не решает ключевых задач на Украине и должность кабинетная. По его мнению, Федоров не имеют профессиональных навыков для должности министра обороны.

Ранее стало известно о том, что Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность нового министра обороны Украины. Кандидатуру Федорова поддержали 277 парламентариев.

Ранее украинский парламент отправил в отставку министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Он написал заявление об отставке в прошлую пятницу, 9 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов

    Тимошенко прокомментировала изобличающие ее пленки НАБУ

    Трамп потребовал от НАТО помощи с Гренландией

    Депутат объяснил фото с курткой за 105 тысяч рублей на заседании Госдумы

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok