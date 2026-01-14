Реклама

Россия
18:32, 14 января 2026Россия

В Совфеде оценили кандидата от Евросоюза на роль переговорщика с Россией

Сенатор Джабаров: Стубб не подходит на роль переговорщика от ЕС с Россией
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: TT News Agency / Claudio Bresciani / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб не подходит на роль переговорщика от Евросоюза (ЕС) с Россией. Кандидатуру политика оценил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru.

По мнению сенатора, в ЕС считают Финляндию ближайшим соседом России. При этом страна также входит в НАТО, а сам Стубб поддерживает неплохие отношения с президентом США Дональдом Трампом. «Мне кажется, что кандидатура не очень удачная, потому что президент Финляндии достаточно резко повел себя в предыдущие месяцы, когда заявлял откровенно русофобскую политику. Честно говоря, многие наши граждане оценивали его как чуть ли не ярого врага РФ», — сказал Джабаров.

Однако он назвал вопрос выбора переговорщика решаемым. Сенатор считает, что в случае назначения ЕС такого представителя и согласия России на переговоры будет подобрана походящая кандидатура.

Ранее депутат Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» выразила мнение, что в переговорах Стубб будет выражать агрессивную позицию по отношению к России. По ее словам, Финляндия была одним из первых серьезных европейских государств, поддерживавших добрососедские отношения с Москвой, но со временем ее риторика изменилась.

