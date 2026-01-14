Джонсон: Трамп толкает страны НАТО к диалогу с Россией

Президент США Дональд Трамп своими притязаниями на Гренландию толкает страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) к диалогу с Россией. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон на своем YouTube-канале.

«Если Трамп продолжит конфронтацию с Данией из‑за Гренландии, это ускорит упадок НАТО и еще больше ослабит альянс. На самом деле, премьер-министр Италии (Джорджа) Мелони уже сейчас говорит: "Эй, может, нам стоит начать разговор с Россией?"», — сказал Джонсон.

По его словам, Россия ежедневно улучшает свои политические позиции благодаря продвижению в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, призвав его поторопиться с Гренландией. По его словам, если американский лидер не поспешит, то скоро на острове пройдет «внезапный» референдум о присоединении к РФ.