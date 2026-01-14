Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:03, 14 января 2026Интернет и СМИ

В США анонсировали преклонение НАТО перед Россией

Джонсон: Трамп толкает страны НАТО к диалогу с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Президент США Дональд Трамп своими притязаниями на Гренландию толкает страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) к диалогу с Россией. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон на своем YouTube-канале.

«Если Трамп продолжит конфронтацию с Данией из‑за Гренландии, это ускорит упадок НАТО и еще больше ослабит альянс. На самом деле, премьер-министр Италии (Джорджа) Мелони уже сейчас говорит: "Эй, может, нам стоит начать разговор с Россией?"», — сказал Джонсон.

По его словам, Россия ежедневно улучшает свои политические позиции благодаря продвижению в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, призвав его поторопиться с Гренландией. По его словам, если американский лидер не поспешит, то скоро на острове пройдет «внезапный» референдум о присоединении к РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделайте Иран снова великим». Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать органы власти

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Раскрыто содержание 20-го пакета санкций против России

    Марочко назвал неочевидную пользу от освобождения Орехова

    Шансы Гренландии вступить в Евросоюз оценили

    На Западе восхитились ракетами «Орешник» после удара возмездия

    Заболевший бойфренд отказал девушке в сексе и столкнулся с неожиданной реакцией

    В украинском городе прозвучали взрывы

    Зеленский заявил о проблемах с закупками американского оружия для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok