Базы ВМФ России защитили БЭКами

«Известия»: Базы ВМФ России начали защищать безэкипажными катерами

Базы Военно-морского флота (ВМФ) России начали защищать безэкипажными катерами (БЭКами), использующимися для патрулирования акватории и уничтожения надводных дронов противника и других объектов. Об этом газете «Известия» сообщили знакомые с ситуацией источники.

За использование БЭКов на базах отвечают недавно созданные подразделения в составе ВМФ России.

«Во-первых, применение безэкипажных катеров более безопасно, потому что позволяет не рисковать людьми. Во-вторых, это менее затратно, чем использование кораблей с экипажами», — сказал капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

По словам контр-адмирала, кандидата военных наук Михаила Чекмасова, применение БЭКов отвечает требованиям современных реалий. Военный эксперт Дмитрий Болтенков заметил, что катера позволяют выносить точку наблюдения за горизонт видимости стационарных радаров.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие применили БЭКи «Сириус-82» для пресечения попыток Вооруженных сил Украины форсировать реку Днепр.

В ноябре газета со ссылкой на источники в российском военном ведомстве рассказала, что войска радиационной, химической и биологической защиты начали вооружать БЭКами.