Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:33, 15 января 2026Спорт

Чемпионка ОИ высказала отношение к трансляции в России Игр-2026

Лидия Иванова: Олимпиаду-2026 обязательно надо показывать в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры
Лидия Иванова

Лидия Иванова. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова высказала отношение к трансляции в России зимних Игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Metaratings.

По ее словам, соревнования обязательно надо показывать. «Туда все равно едет маленькая часть российских спортсменов. Но надо посмотреть, чем дышит мировой спорт. Надо быть в курсе всех событий», — заявила Иванова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил Олимпиаду с шабашем и призвал отказаться от трансляции в России Игр-2026. По его мнению, без присутствия российских спортсменов показывать соревнования нет смысла.

Олимпиада-2026 в Италии пройдет с 6 по 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры в качестве нейтральных атлетов получили шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Армия России кратчайшим путем продвинулась к Запорожью

    Женщина голыми руками поймала 22 свиньи

    В полуфинале турнира WTA встретятся завоевавшие серебро ОИ в паре россиянки

    Насекомое поселилось в ухе россиянки во время отдыха в Таиланде

    Анастасия Ивлеева начала удалять татуировки с тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok