Чемпионка ОИ высказала отношение к трансляции в России Игр-2026

Лидия Иванова: Олимпиаду-2026 обязательно надо показывать в России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова высказала отношение к трансляции в России зимних Игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Metaratings.

По ее словам, соревнования обязательно надо показывать. «Туда все равно едет маленькая часть российских спортсменов. Но надо посмотреть, чем дышит мировой спорт. Надо быть в курсе всех событий», — заявила Иванова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил Олимпиаду с шабашем и призвал отказаться от трансляции в России Игр-2026. По его мнению, без присутствия российских спортсменов показывать соревнования нет смысла.

Олимпиада-2026 в Италии пройдет с 6 по 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры в качестве нейтральных атлетов получили шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.