Дзюба оценил выступление россиянина Демина в НБА

Артем Дзюба: Егор Демин очень хорошо смотрится в НБА

Нападающий тольяттинского Акрона Артем Дзюба оценил выступление россиянина Егора Демина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает ТАСС.

По словам футболиста, соотечественник смотрится в североамериканской лиге очень хорошо. «Мне кажется, что он большой молодец», — заявил Дзюба.

Демин проводит дебютный сезон в НБА за «Бруклин Нетс». Россиянин принял участие в 34 матчах. Он в среднем набирает 10,6 очков за игру, делает 3,2 подбора, а также проводит на площадке 24,55 минуты.

В июне прошлого года Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.