Осужденный экс-замглавы Росприроднадзора пожаловался на условия в колонии

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь пожаловался на условия в колонии

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пожаловался на условия содержания в колонии. Об этом сообщается на сайте Московского областного суда.

Экс-чиновник подал исковые заявления к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. Он требует присудить компенсацию за якобы отказ в передаче посылок в полном объеме. Также он указал на «нарушения условий безопасности осужденных в части ненадлежащего содержания территории жилой зоны» колонии. Коломенский городской суд проведет заседания по рассмотрению исков 12 февраля.

Митволя арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал его виновным по этому делу и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы.

В сентябре 2025 года Мособлсуд отказал осужденному чиновнику в условно-досрочном освобождении. Тогда же стало известно, что ему отказано в помиловании.