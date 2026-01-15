Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:11, 15 января 2026Силовые структуры

Осужденный экс-замглавы Росприроднадзора пожаловался на условия в колонии

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь пожаловался на условия в колонии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пожаловался на условия содержания в колонии. Об этом сообщается на сайте Московского областного суда.

Экс-чиновник подал исковые заявления к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. Он требует присудить компенсацию за якобы отказ в передаче посылок в полном объеме. Также он указал на «нарушения условий безопасности осужденных в части ненадлежащего содержания территории жилой зоны» колонии. Коломенский городской суд проведет заседания по рассмотрению исков 12 февраля.

Митволя арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал его виновным по этому делу и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы.

В сентябре 2025 года Мособлсуд отказал осужденному чиновнику в условно-досрочном освобождении. Тогда же стало известно, что ему отказано в помиловании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давление стало еще сильнее». Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи с администрацией Трампа

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В Германии встревожились из-за российского «корабля-зомби»

    Раскрыт автор идеи о приобретении США Гренландии

    Каллас попала в неловкую ситуацию после встречи с немецким политиком

    Белый дом брутально ответил на планы ЕС отправить войска в Гренландию

    На Западе предупредили Россию о рискованном шаге НАТО

    Осужденный экс-замглавы Росприроднадзора пожаловался на условия в колонии

    Ушла из жизни принцесса Греческая и Датская Ирина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok